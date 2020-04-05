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MLB／大聯盟新人王全明星隊 鈴木一朗獲選右外野手

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
鈴木一朗。 歐新社
鈴木一朗。 歐新社

大聯盟官網從歷屆新人王得主中，依得獎該年成績做評斷，選出各位置的全明星隊，加上先發、後援投手一共11人，日籍好手鈴木一朗是右外野手最佳人選。

鈴木一朗在2001年跨海挑戰大聯盟，新人球季就以242支安打、3成50打擊率以及56次盜壘，拿下安打、打擊、盜壘王，達成史上只有兩人的新人王兼MVP紀錄，也因此獲選進入名單。

入選的另兩名外野手都大有來頭，左外野手就是另一位新人王兼MVP的1975年紅襪隊林恩（Fred Lynn），中外野手則是近年MVP常客、天使隊楚奧特（Mike Trout），他在2012年第一個完整球季就繳出全能身手，30轟、83打點、49次盜壘的成績，在MVP票選僅輸給拿下三冠王的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

捕手位置競爭激烈，皮亞薩（Mike Piazza）與費斯克（Carlton Fisk）數據上各有優勢，但最終皮亞薩以35轟超越費斯克的22轟不少，因此勝出；新人擔任指定打擊不多，不過艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在去年短短87場比賽就敲出27轟的成績難以忽略。

內野手方面，一壘手羅賓森（Jackie Robinson）在種族隔離的高壓下，繳出打擊率2成97、聯盟最多的29次盜壘，意義非凡；另外二壘手是紅襪隊球星派卓亞（ Dustin Pedroia），三壘手是1964年費城人隊的艾倫，游擊手席格（Corey Seager）在2016新人年MVP票選排第三。

獲選先發投手的菲德里奇（Mark Fidrych），雖然大聯盟生涯僅短短五年就結束，但新人年19勝9敗，防禦率2.34，出賽31場中，有24場完投的輝煌成績不容遺忘；後援投手則是近年頂尖終結者之一的金布洛爾（Craig Kimbrel），2011新人年在勇士拿下46次救援成功。

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