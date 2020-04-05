ＭLB／不拿補助款 韋蘭德揪名模妻捐薪抗疫

新冠肺炎疫情未歇，太空人投手韋蘭德（Justin Verlander）和他的名模妻厄普頓（Kate Upton）今天透過錄影畫面表示，將會捐出賽季凍結期間每周收到薪資賠償，協助社會共同對抗這場災難。

韋蘭德和厄普頓共同在家中錄製影片，說道，「顯然地，整個世界正處於極為艱難的時刻，有很多人需要幫忙，無論是前線醫療人員，或者是欠缺生活所需的在家待業者，我們決定捐出薪水。」

厄普頓補充，他們會每週挑選出不同的慈善單位進行捐贈，並進一步公開詳細資料，表揚這些機關在疫情期間的偉大貢獻，希望達到拋磚引玉的效果。韋蘭德表示，「我們收到大聯盟給的薪資補償後，就會盡快宣布第一家單位，所以大家請保持關注，還有安全待在家中。」

大聯盟和球員工會上周制定應變方案，賽季暫停的期間仍會按年薪比例，發給大聯盟球員兩個月薪水，根據USA TODAY體育部門推算，今年薪資3300萬美元的韋蘭德，這段期間約可獲得28萬6980美元（約台幣867萬元）賠償，第一周的款項將在4月中發下。