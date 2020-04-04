MLB／官網欽點各隊未來王牌 紅襪宋恩是12強熟面孔

大聯盟官網記者欽點個隊未來王牌接班人，紅襪人選剛好是熟面孔，去年12強賽讓台灣上課的南韓裔右投宋恩（Noah Song）有望成為波士頓當家球星。

宋恩去年12強對台灣賞出159公里火球，在紅襪農場中堪稱球威最強，目前因畢業於軍校，被徵招入伍至海軍航空基地報到，2年後才可能有球打。

針對宋恩軍校生身份，大聯盟記者布朗尼（Ian Browne）就表示：「要不是軍校畢業要當兵，不然去年很有可能首輪就被選走，而不是掉到第四輪才被紅襪撿走。」

雖然宋恩要退伍才能披上紅襪戰袍，但布朗尼認為宋恩的素質值得等待，不只稱讚速球球速夠強，變速球也夠刁鑽，還有開發曲球的潛力。更盛讚宋恩會是萊斯特（Jon Lester）後，紅襪百分之百自產的王牌投手。