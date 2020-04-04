聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／官網欽點各隊未來王牌 紅襪宋恩是12強熟面孔
大聯盟官網記者欽點個隊未來王牌接班人，紅襪人選剛好是熟面孔，去年12強賽讓台灣上課的南韓裔右投宋恩（Noah Song）有望成為波士頓當家球星。
宋恩去年12強對台灣賞出159公里火球，在紅襪農場中堪稱球威最強，目前因畢業於軍校，被徵招入伍至海軍航空基地報到，2年後才可能有球打。
針對宋恩軍校生身份，大聯盟記者布朗尼（Ian Browne）就表示：「要不是軍校畢業要當兵，不然去年很有可能首輪就被選走，而不是掉到第四輪才被紅襪撿走。」
雖然宋恩要退伍才能披上紅襪戰袍，但布朗尼認為宋恩的素質值得等待，不只稱讚速球球速夠強，變速球也夠刁鑽，還有開發曲球的潛力。更盛讚宋恩會是萊斯特（Jon Lester）後，紅襪百分之百自產的王牌投手。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言