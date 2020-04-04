MLB／史卓曼打造「碼頭牛棚」 賞景練投兩相宜

紐約大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）日前上傳與隊友街邊練投影片，掀轉發熱潮；近日訓練又把腦筋動到戶外，利用碼頭走道打造私人練投區，兼具美感及練球功能。

疫情期間，大聯盟無比賽可打，然史卓曼仍積極自主訓練，並透過社群媒體與球迷熱烈互動，這次更直接將訓練場地搬到碼頭邊，從影片中可見史卓曼在細長的走道上練投，豔陽高照下不僅能欣賞湖岸美景，也由於四周沒有遮蔽物，只要一失投球就可能掉進湖裡，因此也成了練控球的好地方。

Marcus Stroman has the most gorgeous quarantine bullpen setup 😍



(via @STR0) pic.twitter.com/r3f6fChAl3 — SI MLB (@si_mlb) April 4, 2020

除了專注於個人練習，史卓曼亦在此期間做公益。出身紐約長島的他，捐款給長島關懷基金會和紐約市食品銀行，另外也成立個人基金會，幫助重災區紐約紓困。