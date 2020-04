MLB／史卓曼打造「碼頭牛棚」 賞景練投兩相宜

紐約大都會投手史卓曼(Marcus Stroman)日前上傳與隊友街邊練投影片,掀轉發熱潮;近日訓練又把腦筋動到戶外,利用碼頭走道打造私人練投區,兼具美感及練球功能。

疫情期間,大聯盟無比賽可打,然史卓曼仍積極自主訓練,並透過社群媒體與球迷熱烈互動,這次更直接將訓練場地搬到碼頭邊,從影片中可見史卓曼在細長的走道上練投,豔陽高照下不僅能欣賞湖岸美景,也由於四周沒有遮蔽物,只要一失投球就可能掉進湖裡,因此也成了練控球的好地方。

Marcus Stroman has the most gorgeous quarantine bullpen setup 😍 (via @STR0 ) pic.twitter.com/r3f6fChAl3

除了專注於個人練習,史卓曼亦在此期間做公益。出身紐約長島的他,捐款給長島關懷基金會和紐約市食品銀行,另外也成立個人基金會,幫助重災區紐約紓困。

Improvising. No need to get ready...when you stay ready! #HDMH @HDMHApparel @HDMHFoundation pic.twitter.com/DoOuLDngwk