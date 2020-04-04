MLB／11年前在洋基新球場奪勝 美網站再度提起王建民

今天是美國時間的4月3日，台灣旅美投手王建民在11年前的今天曾為洋基隊拿下新主場的第一場勝利，洋基球迷沒有忘記他，美國網站「Pinstripealley」回顧隊史的歷史上今天時，再度回顧這場經典戰役。

新洋基球場耗資13億美元，在2009年4月3日啟用的第一場賽事，就是對上小熊隊的熱身賽，由王建民扛起先發任務，歷史性的第一球就是一顆好球，先發五局，被敲六支安打，失四分，但在隊友三發全壘打的掩護下，仍以七比四獲勝，建仔拿下熱身賽首勝。

除了王建民外，「Pinstripealley」也提到基特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）以及李維拉（Mariano Rivera）等名將也都在此役出賽，形容這場比賽「開啟了這座棒球史上最棒球場的大門」。

今天除了是11年前的新球場啟用戰外，洋基在2004年美聯冠軍系列賽曾在3勝0敗的戰績下慘遭紅襪隊逆轉，2005年4月3日的開幕戰靠著松井秀喜的全壘打，加上強森（Randy Johnson）6局僅失1分的好投，以9：2在主場擊敗紅襪，重新找回氣勢。