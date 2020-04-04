MLB／加速賽季重啟 波拉斯提議：春訓基地閉門打

大聯盟球季要如何重新啟動？名經紀人波拉斯（Scott Boras）有另類提案，建議大聯盟以春訓分組，在佛羅里達的葡萄柚聯盟、亞歷桑那的仙人掌聯盟，分為兩地開打，並限制球隊成員只能在飯店、球場間進出，稱為「功能性隔離」。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，大聯盟無法確定何時才能安全重新開始比賽，波拉斯提出的計畫或許能夠加快開賽時間表，波拉斯建議各隊都回到的春訓基地，以地緣分為兩聯盟各15支球隊進行賽事，由於球場相距不遠，可以有效的減少旅行中可能造成的風險。

另外，各隊球員也限制在指定的飯店及球場間活動，避免接觸外人，這份受限制名單要壓在60人左右，比賽也不開放觀眾進場，盡量減少與陌生人接觸的機會。

這個計畫僅限球季初期，等到疫情好轉後，就可逐漸放寬限制，波拉斯表示：「我們可以提供一個想法，並用負責任的方式去達到隔離的標準，我想這是可以考慮的。」

大聯盟與球員工會日前達成的復賽共識中，包括不能有大型集會限制，不能有旅行限制，以及在醫療專家認定比賽不會增加球隊及球迷的健康風險的情況下，才會重啟賽季。

波拉斯認為，如果這套「功能性隔離」計畫能夠實施，就能讓球賽早點重新開打，但不一定要照這個方向走，「我們還是需要更多來自科學社群的回應。」