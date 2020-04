MLB／國民總管自家窗戶展示金盃 成鄰居打卡熱點

國民在去年拿到隊史第一座世界大賽冠軍,本來現在應該風光迎來主場開幕戰,和球迷再次回味勝利喜悅,卻因新冠肺炎疫情不得不延期,總經理瑞佐(Mike Rizzo)只能在當天將冠軍金盃放在自家窗戶展示,引來鄰居拍照打卡。

國民主場開幕戰原先安排為美國時間4月2日迎戰大都會,身為新科世界大賽冠軍,本來應該能舉辦盛大的賽前慶祝儀式,彌補去年客場封王的遺憾,沒想到新賽季卻受到新冠肺炎疫情開不了幕,國民也被迫再等等。

受到疫情影響,國民總經理瑞佐昨天在原定的主場開幕日,在住家窗台展示隊史首座的世界大賽冠軍盃,引起過往鄰居的注意與拍照,還上傳社群網站,標註最棒的鄰居與感謝。圖/取自Dalton Thomas推特

沒有開幕戰的日子,世界大賽冠軍杯在哪裡?眼尖的民眾發現,當天金盃就現身在瑞佐的華盛頓自宅窗戶邊,像是刻意展示一般,有人拍照片後上傳至社群網站,寫下,「賽場上最好的鄰居,謝謝你瑞佐。」

華盛頓郵報記者求證瑞佐,得到回覆冠軍盃的確是他擺設,目的是要向開幕日致意。另外,球隊也在當天花錢買下報紙全版廣告,留言給球迷,「本來應該是開幕戰,我們也很想你們,在我們能夠再次相聚以前,請好好保重。」

受到疫情影響,國民總經理瑞佐昨天在原定的主場開幕日,在住家窗台展示隊史首座的世界大賽冠軍盃,引起過往鄰居的注意與拍照。圖/取自Jennie Ryon推特

華盛頓當地球迷也以獨特的方式表達對開幕日的渴望,他們在網路上發動宣傳,在表定的開球儀式時刻,到自家陽台上齊唱棒球名曲《Take Me Out To The Ball Game》,發起人向媒體表示,「這段時間大家過得不太好,有些正向和開心的事,將能幫助到許多人。」