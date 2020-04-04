MLB／國民總管自家窗戶展示金盃 成鄰居打卡熱點

國民在去年拿到隊史第一座世界大賽冠軍，本來現在應該風光迎來主場開幕戰，和球迷再次回味勝利喜悅，卻因新冠肺炎疫情不得不延期，總經理瑞佐（Mike Rizzo）只能在當天將冠軍金盃放在自家窗戶展示，引來鄰居拍照打卡。

國民主場開幕戰原先安排為美國時間4月2日迎戰大都會，身為新科世界大賽冠軍，本來應該能舉辦盛大的賽前慶祝儀式，彌補去年客場封王的遺憾，沒想到新賽季卻受到新冠肺炎疫情開不了幕，國民也被迫再等等。

受到疫情影響，國民總經理瑞佐昨天在原定的主場開幕日，在住家窗台展示隊史首座的世界大賽冠軍盃，引起過往鄰居的注意與拍照，還上傳社群網站，標註最棒的鄰居與感謝。圖／取自Dalton Thomas推特

沒有開幕戰的日子，世界大賽冠軍杯在哪裡？眼尖的民眾發現，當天金盃就現身在瑞佐的華盛頓自宅窗戶邊，像是刻意展示一般，有人拍照片後上傳至社群網站，寫下，「賽場上最好的鄰居，謝謝你瑞佐。」

華盛頓郵報記者求證瑞佐，得到回覆冠軍盃的確是他擺設，目的是要向開幕日致意。另外，球隊也在當天花錢買下報紙全版廣告，留言給球迷，「本來應該是開幕戰，我們也很想你們，在我們能夠再次相聚以前，請好好保重。」

受到疫情影響，國民總經理瑞佐昨天在原定的主場開幕日，在住家窗台展示隊史首座的世界大賽冠軍盃，引起過往鄰居的注意與拍照。圖／取自Jennie Ryon推特

華盛頓當地球迷也以獨特的方式表達對開幕日的渴望，他們在網路上發動宣傳，在表定的開球儀式時刻，到自家陽台上齊唱棒球名曲《Take Me Out To The Ball Game》，發起人向媒體表示，「這段時間大家過得不太好，有些正向和開心的事，將能幫助到許多人。」