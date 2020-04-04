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MLB／長傳臂力太嚇人 金鶯新秀影片被讚「瘋狂」
美國職棒賽季因新冠肺炎疫情中斷，但訓練不能停擺，金鶯潛力新秀羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）昨天上傳一支在湖畔練球的影片，助跑後揮臂一丟，將球輕鬆丟到對岸，超強臂力引起網友議論。
羅德里奎茲是金鶯隊在2018年第一輪第11順位選進的新人，目前在自家農場排名第二，去年是第一個完整球季，在小聯盟1A先發20場，拿下10勝4敗，防禦率2.68，94局送出129次三振，球速最快在96、97哩。
羅德里奎茲的傳球距離完全超過目前的社交距離規範，影片也吸引超過30萬次觀看，前金鶯選秀狀元、現任球評麥當勞（Ben McDonald）說：「看來你把生財工具保養得很好。」也有網友說：「這是我看過最瘋狂的事了。」
East Texas long toss #QuarantineLife pic.twitter.com/EV0ROe5DXZ— Grayson Rodriguez (@G_Rodriguez16) April 2, 2020
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