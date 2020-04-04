MLB／運彩迷不滿「偷暗號」提告 關聯性不足遭駁回

五名運彩玩家向大聯盟提告，認為因太空人及紅襪違規事件，導致自身權益受損，紐約聯邦法官裁定駁回，裁決書中雖指出太空人、紅襪的行為「可恥」，違反棒球規則，並傷害球迷的心，但因證據不足而予以駁回。

五位曾向運彩公司「DraftKings」投注的玩家，宣稱兩隊的作弊行為導致比賽並不公允，自身利益因此受損，如果玩家事先得知此資訊，會調整下注策略，因此認為大聯盟違反消費者保護法。

大聯盟律師曾以2007年美式足球（NFL）發生的「間諜門」（SpyGate）事件為例，認為違規行為在體壇十分常見，運動迷本來就該知道，負責審理此案的聯邦法官萊考夫（Jed Rakoff）也同意此點。

萊考夫在32頁的判決書中指出，作弊本來就是棒球運動的一環，「想要贏球的渴望，讓我們的英雄踏入禁區，像是口水球、夾心棒以及施打禁藥。」

然而他也引述法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）在電影中的名言：「這世上還是有規則的。」萊考夫指出，2017年太空人與紅襪隊的作為，可恥的打破了棒球規則，也因此傷害真球迷的心，但是在此案中，與原告提出的權益受損，兩者之間關聯性太弱，缺乏足夠證據。

過去幾個球季，大聯盟陸續針對球隊非法使用電子儀器開罰，紅襪隊在2017年非法偷取暗號後，透過智慧型手錶傳遞到休息區，而太空人隊則是在2017年世界大賽、2018年球季都使用攝影機破解暗號，並即時傳遞給打者。