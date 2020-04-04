MLB／官網挑出十大紅襪主場開幕戰 陳偉殷淪背景

大聯盟官網評選出紅襪近40年以來最佳的10場主場開幕戰，我國左投陳偉殷成了背景之一，2013年他隨著金鶯造訪芬威球場，卻在封鎖六局之後挨了一發三分彈，讓紅襪終場以3：1留下勝利。

陳偉殷旅美第二年的第二場出賽，於4月8日率領金鶯踢館紅襪，和他同場先發的巴寇斯（Clay Buchholz）難分高下，比賽進行完前六局還是0：０的僵局。

七局下陳偉殷繼續登板，一人出局，二、三壘有人情況下，被納瓦（Daniel Nava）揮成飛出綠色怪物的三分彈，這一轟讓全場紅襪球迷瞬間沸騰，也使陳偉殷黯然吞下該季第一敗，而巴寇斯最終則以七局無失分、帶有8K拿到勝投。

帶著如此戲劇化的主場開局，紅襪在這年拿到97勝65敗，登頂美聯東區龍頭，並一路闖進世界大賽，在系列賽以4：2擊敗紅雀，繼2004年與2007年後，再次捧回冠軍金盃。