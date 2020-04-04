快訊

今明兩天北台偏濕涼 明午後起慎防較大雨勢

新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ＭLB／獲邀大聯盟春訓能申請補助款 胡智為符合資格

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

球員工會今天通過另一條球員紓困方案，將按照大聯盟資歷分級，給予春訓邀請球員補助款，不過款項需透過球員自主申請，身家足夠的球員應該不會請領。

棒球季因為新冠肺炎疫情凍結，繼談妥大聯盟和小聯盟球員薪資方案後，球員工會針對非名單內的春訓邀請球員也給予協助，只要過去曾上過大聯盟、且春訓喊停時還在大聯盟春訓陣容中，就可以拿到一筆急難救助金，估計將有300人受惠。

這項救助金排除已經領到1.7億分配額符合資格的大聯盟球員，而且會依照大聯盟資歷分作五等級，只要上過一天大聯盟，就算還未出過賽，也可以拿到5000美元款項，超過一年未滿兩年得7500美元，兩年至三年1萬5000美元，三年至五年2萬5000美元，六年以上則有五萬美元。

為了讓資源分配給真正需要幫助的球員，這項救助金採取球員申請制度，口袋已經夠深的大聯盟球員可以不用理會這項補助，款項將以分期兩次的方式撥下。

台灣旅美球員中，教士陣營中的胡智為符合申請資格，他在去年底簽下小聯盟合約並附帶春訓邀請函，並在過去光芒時期累積11場出賽；同樣以小聯盟合約轉投老虎的江少慶和隸屬印地安人小聯盟的吉力吉撈．鞏冠（朱立人），則因沒有登上過大聯盟而不符合條件；陳偉殷雖然也受水手邀請春訓，但今年年薪2200萬美元的他，應該不會提出申請。

大聯盟 小聯盟 水手

延伸閱讀

MLB／延長賽制拖台錢？ 道奇打者提議這樣解決

MLB／球季就算停賽 太空人禁賽照算

MLB／新賽季擬開季擴編29人 有利旅美球員卡位

MLB／吉力吉撈．鞏冠秀好歌喉 自創防疫曲籲多洗手、戴口罩

相關新聞

MLB／蓋提斯退休態度大轉彎 爆粗口為作弊事件道歉

前太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）前天宣布退休，此前才暗諷前隊友費爾斯（Mike Fiers）是抓耙仔，近日受訪態度180度轉變，承認作弊、公開道歉，並坦言欺騙了棒球、球迷，甚至爆粗口「球隊

MLB／延長賽制拖台錢？ 道奇打者提議這樣解決

大聯盟賽季因肺炎疫情提前關機，何時開機未知，球員在這段期間為消磨時間，有些人想出天馬行空修改賽制的想法，道奇的透納（Justin Turner）就提議若比賽至9局難分高下，第10局可以比誰敲的全壘打比

MLB／運彩迷不滿「偷暗號」提告 關聯性不足遭駁回

五名運彩玩家向大聯盟提告，認為因太空人及紅襪違規事件，導致自身權益受損，紐約聯邦法官裁定駁回，裁決書中雖指出太空人、紅襪...

MLB／官網挑出十大紅襪主場開幕戰 陳偉殷淪背景

大聯盟官網評選出紅襪近40年以來最佳的10場主場開幕戰，我國左投陳偉殷成了背景之一，2013年他隨著金鶯造訪芬威球場，卻...

ＭLB／獲邀大聯盟春訓能申請補助款 胡智為符合資格

球員工會今天通過另一條球員紓困方案，將按照大聯盟資歷分級，給予春訓邀請球員補助款，不過款項需透過球員自主申請，身家足夠的...

MLB／世界大賽慶典被延期 辛默曼：屆時會很難忘

如果沒有新冠肺炎（COVID-19），國民隊會在今天舉行新球季主場開幕戰，並升起隊史第一面世界大賽冠軍錦旗，慶祝去年艱辛...

MLB／球季就算停賽 太空人禁賽照算

大聯盟賽程因新冠肺炎（COVID-19）難以決定何時開打，但就算今年球季最終決定停賽，根據ESPN報導，太空人隊前總經理...

MLB／美媒分享一朗小故事：愛吃漢堡的數學天才

美國時間的2001年4月2日是水手隊傳奇球星鈴木一朗在大聯盟首次出賽的日子，ESPN記者科爾基安（Tim Kurkjia...

MLB／返日自家隔離兩周 田中將大：負起該有責任

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數超過20萬，居全球最多，洋基隊日籍投手田中將大選擇在3月底帶著全家回到日本，避免太...

MLB／貝爾川因暗號醜聞下台 球評認為難回球界

大都會隊前任總教練貝爾川（Carlos Beltran）因為涉入非法偷暗號事件，未實際領軍作戰就下台，大聯盟球評達林（R...

MLB／復賽計畫打100場 世界大賽可能改洛城舉辦

大聯盟開季延後，何時開打尚未有明確日期，美國媒體NBC引述相關報導指出，一旦今年明星賽取消，大聯盟官方將在道奇球場進行世...

MLB／沒球可打的日子 辛默曼：像是退休了卻不能出門

去年抱回生涯首座世界大賽冠軍後，35歲辛默曼（Ryan Zimmerman）面臨抉擇，續戰或退休？他最終以一年200萬美...

熱門新聞

NBA／忘關直播批卡珍斯遭外流 2K營銷總監公開道歉

NBA／挑湖人舊比賽當教材 黃蜂上下讚嘆拜能身手

中職／無緣「薪」一哥 胡金龍遭減薪仍有複數年約

NBA／保羅暢談往事：離開快艇後更欣賞葛里芬

NBA／巴特勒憶被交易獲意外財 犒賞韋德與安東尼

NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。