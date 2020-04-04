ＭLB／獲邀大聯盟春訓能申請補助款 胡智為符合資格

球員工會今天通過另一條球員紓困方案，將按照大聯盟資歷分級，給予春訓邀請球員補助款，不過款項需透過球員自主申請，身家足夠的球員應該不會請領。

棒球季因為新冠肺炎疫情凍結，繼談妥大聯盟和小聯盟球員薪資方案後，球員工會針對非名單內的春訓邀請球員也給予協助，只要過去曾上過大聯盟、且春訓喊停時還在大聯盟春訓陣容中，就可以拿到一筆急難救助金，估計將有300人受惠。

這項救助金排除已經領到1.7億分配額符合資格的大聯盟球員，而且會依照大聯盟資歷分作五等級，只要上過一天大聯盟，就算還未出過賽，也可以拿到5000美元款項，超過一年未滿兩年得7500美元，兩年至三年1萬5000美元，三年至五年2萬5000美元，六年以上則有五萬美元。

為了讓資源分配給真正需要幫助的球員，這項救助金採取球員申請制度，口袋已經夠深的大聯盟球員可以不用理會這項補助，款項將以分期兩次的方式撥下。

台灣旅美球員中，教士陣營中的胡智為符合申請資格，他在去年底簽下小聯盟合約並附帶春訓邀請函，並在過去光芒時期累積11場出賽；同樣以小聯盟合約轉投老虎的江少慶和隸屬印地安人小聯盟的吉力吉撈．鞏冠（朱立人），則因沒有登上過大聯盟而不符合條件；陳偉殷雖然也受水手邀請春訓，但今年年薪2200萬美元的他，應該不會提出申請。