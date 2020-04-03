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MLB／蓋提斯退休態度大轉彎 爆粗口為作弊事件道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
日前還批評吹哨者費爾斯，前太空人捕手蓋提斯退休後態度卻大轉彎，為偷暗號事件道歉。 歐新社
日前還批評吹哨者費爾斯，前太空人捕手蓋提斯退休後態度卻大轉彎，為偷暗號事件道歉。 歐新社

太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）前天宣布退休，此前才暗諷前隊友費爾斯（Mike Fiers）是抓耙仔，近日受訪態度180度轉變，承認作弊、公開道歉，並坦言欺騙了棒球、球迷，甚至爆粗口「球隊他X的搞砸了」。

蓋提斯為太空人2017年奪冠班底，近日對外界針對球隊的批評照單全收，也深表歉意：「每個人都希望是世界上最強的，但我們確實作弊，也欺騙了棒球跟球迷。」

蓋提斯也表示，態度判若兩人不是要博取同情，球隊是真的該受罰，不論是被所有人憎恨還是其他處罰，球隊勢必承擔任何可能發生的後果，這樣對整個棒球圈才好，他也補充光道歉是不夠的。

此外，蓋提斯提到前陣子跟費爾斯恩怨情仇。起初認為費爾斯吹哨行為令人不齒，但現在他改口：「他不得不說，而我們必須受罰。如果不是他先爆料，事情更有可能一發不可收拾。」

不過蓋提斯也澄清，沒有任何太空人球員覺得這件事情是對的，且拒絕批評前總教練辛區（AJ Hinch）坐視不管的做法，並稱讚辛區是他共事過最善於溝通的教練。他強調：「沒人要我們作弊，大家都說是辛區指使的，但事實上不是這樣。我不覺得他喜歡這種做法，總之我們他X的被抓包，他X的徹底搞砸。」

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