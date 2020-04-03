MLB／延長賽制拖台錢？ 道奇打者提議這樣解決

大聯盟賽季因肺炎疫情提前關機，何時開機未知，球員在這段期間為消磨時間，有些人想出天馬行空修改賽制的想法，道奇的透納（Justin Turner）就提議若比賽至9局難分高下，第10局可以比誰敲的全壘打比較多，開轟次數較多的隊伍則獲勝。

大聯盟現行賽制，若兩隊鏖戰9局仍平手，便會進行延長賽，不過有時候雙方攻守狀態接近，因此打到15、16局都有可能，但這樣一來也消耗入座觀眾的耐心，有些人可能會考慮提前離席。為了吸引觀眾在延長賽繼續留下來把比賽看完，透納借鏡北美職業冰球聯盟（NHL）賽制，考慮第10局來個「全壘打比賽」。

透納表示：「與其打到17局，不如額外多出一局，如果還是沒人得分，之後就看誰開轟的次數比較多。雙方派出陣中最強的3個棒次，並個給每隊5個出局數限制，然後看哪隊打得全壘打比較多就贏了。」

為什麼會有這裝想法，透納解釋：「大家都希望觀眾能夠持續待在座位上。我常去看冰球，這種車輪戰真的很刺激，讓我願意繼續看下去，所以我才想大聯盟也能以全壘打的形式進行車輪戰。」