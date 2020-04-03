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MLB／世界大賽慶典被延期 辛默曼：會很難忘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

如果沒有新冠肺炎（COVID-19），國民隊會在今天舉行新球季主場開幕戰，並升起隊史第一面世界大賽冠軍錦旗，慶祝去年艱辛拿下的勝利，但賽程卻因疫情停擺，辛默曼（Ryan Zimmerman）以正面思考表示：「至少到時的慶祝活動，大家會很難忘。」

去年世界大賽國民隊以四勝三敗擊敗太空人隊，拿下成軍51年來首座世界大賽冠軍，慶祝活動隨著賽程停擺，充滿期待的華盛頓球迷也只能繼續保持耐心，看著窗外的好天氣，辛默曼說：「今天真掃興，原本會是我們回顧世界大賽的一天。」

往好的方向看，就像國民隊用客場四連勝拿下令人印象深刻的世界大賽冠軍，慶祝活動也會因疫情同樣難忘，辛默曼說：「這會是史上最特別的世界大賽慶典，去年球季有很多難忘的事，我們奪冠的方式、在季後賽如何逆轉，現在我們要等多久才能慶祝，這點也不會被遺忘。」

世界大賽 國民 Ryan Zimmerman

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