快訊

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫 林佳龍：局長周永暉已自請處分

洩密救子弟兵有罪 羅斯福號求救艦長遭美軍撤職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／球季就算停賽 太空人禁賽照算

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
根據ESPN報導，就算今年球季最終決定停賽，太空人前總經理魯諾（右）、前總教練辛區(左)的禁賽處分仍照樣折抵。 美聯社資料照
根據ESPN報導，就算今年球季最終決定停賽，太空人前總經理魯諾（右）、前總教練辛區(左)的禁賽處分仍照樣折抵。 美聯社資料照

大聯盟賽程因新冠肺炎（COVID-19）難以決定何時開打，但就算今年球季最終決定停賽，根據ESPN報導，太空人隊前總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）的禁賽處分仍照樣折抵。

太空人隊因在2017年世界大賽、2018年例行賽期間，使用攝影機偷取對手暗號，遭到大聯盟懲處500萬美元（約台幣1.5億元）罰款，加上今年和明年選秀會前兩輪選秀權，另外原總經理魯諾、總教練辛區也遭禁賽一年，隨後遭到太空人隊開除。

不過對兩人的禁賽期限，當時主席曼弗瑞（Rob Manfred）使用的字眼是「到2020年世界大賽結束後」，根據ESPN報導，由於處分是以今年季後賽為標準，而非特定的場次，因此今年無論球季是否開打，禁賽處分都會在今年服完。

大聯盟一般禁賽處分以場次為計算，不過根據球員工會與大聯盟日前的協議，今年球季就算停止或縮短，禁賽場次也不會帶到2021年球季，以洋基投手杰曼（Domingo German）為例，他因家暴被禁賽81場，扣掉去年季末先行禁賽，今年球季的前63場是無法出賽。

大聯盟 選秀 世界大賽

相關新聞

MLB／美媒分享一朗小故事：愛吃漢堡的數學天才

美國時間的2001年4月2日是水手隊傳奇球星鈴木一朗在大聯盟首次出賽的日子，ESPN記者科爾基安（Tim Kurkjia...

MLB／返日自家隔離兩周 田中將大：負起該有責任

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數超過20萬，居全球最多，洋基隊日籍投手田中將大選擇在3月底帶著全家回到日本，避免太...

MLB／球季就算停賽 太空人禁賽照算

大聯盟賽程因新冠肺炎（COVID-19）難以決定何時開打，但就算今年球季最終決定停賽，根據ESPN報導，太空人隊前總經理...

MLB／世界大賽慶典被延期 辛默曼：會很難忘

如果沒有新冠肺炎（COVID-19），國民隊會在今天舉行新球季主場開幕戰，並升起隊史第一面世界大賽冠軍錦旗，慶祝去年艱辛...

MLB／貝爾川因暗號醜聞下台 球評認為難回球界

大都會隊前任總教練貝爾川（Carlos Beltran）因為涉入非法偷暗號事件，未實際領軍作戰就下台，大聯盟球評達林（R...

MLB／整季泡湯機會漸大 專家：有比賽算賺到

武漢肺炎疫情籠罩美國，號稱國民娛樂的職業棒球前景不妙，開幕日期一延再延，今天一名棒球圈內人士拋出風向，說已做好「今年沒棒...

MLB／復賽計畫打100場 世界大賽可能改洛城舉辦

大聯盟開季延後，何時開打尚未有明確日期，美國媒體NBC引述相關報導指出，一旦今年明星賽取消，大聯盟官方將在道奇球場進行世...

MLB／沒球可打的日子 辛默曼：像是退休了卻不能出門

去年抱回生涯首座世界大賽冠軍後，35歲辛默曼（Ryan Zimmerman）面臨抉擇，續戰或退休？他最終以一年200萬美...

MLB／世界大賽決戰11月 兩次最晚紀錄都有洋基

大聯盟今年若能順利開打，勢必也逃不過「決戰11月」；相較中職頻繁在11月上演總冠軍賽，擁有逾百年歷史的大聯盟，直到200...

MLB／懂他們的苦 秋信守捐給小聯盟球員各1千美元

記得連尿布都買不起的那段艱辛歲月，遊騎兵韓籍打者秋信守決定在體壇寒冬之際送暖，捐贈遊騎兵體系內191名小聯盟球員各100...

MLB／小熊與紅雀倫敦賽取消 主席：已不可能進行

才剛確定今年看不到溫布頓網球錦標賽，英國倫敦今天再失去一場運動盛事。大聯盟發出聲明稿，宣布原訂在6月舉辦的小熊與紅雀倫敦...

消失的大聯盟開幕日 落寞的辛辛那提

辛辛那提市，一個位於俄亥俄州最南方，和肯塔基州交界處的城市，人口數才30萬左右，但卻是大聯盟的重鎮。不，在運動畫刊資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）的筆下，皇后城是大聯盟開幕日的聖地，是春

熱門新聞

NBA／柯瑞在家自組籃球架 還要在車道畫三分線

SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

日職／藤浪感染新冠肺炎 日媒爆料缺口是「壽司趴」

NBA／憶被公牛交易至灰狼 巴特勒：我很傷心

NBA／誰是暴龍隊史一哥 德羅展：席亞康將超越羅瑞

半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。