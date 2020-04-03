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MLB／球季就算停賽 太空人禁賽照算
大聯盟賽程因新冠肺炎（COVID-19）難以決定何時開打，但就算今年球季最終決定停賽，根據ESPN報導，太空人隊前總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）的禁賽處分仍照樣折抵。
太空人隊因在2017年世界大賽、2018年例行賽期間，使用攝影機偷取對手暗號，遭到大聯盟懲處500萬美元（約台幣1.5億元）罰款，加上今年和明年選秀會前兩輪選秀權，另外原總經理魯諾、總教練辛區也遭禁賽一年，隨後遭到太空人隊開除。
不過對兩人的禁賽期限，當時主席曼弗瑞（Rob Manfred）使用的字眼是「到2020年世界大賽結束後」，根據ESPN報導，由於處分是以今年季後賽為標準，而非特定的場次，因此今年無論球季是否開打，禁賽處分都會在今年服完。
大聯盟一般禁賽處分以場次為計算，不過根據球員工會與大聯盟日前的協議，今年球季就算停止或縮短，禁賽場次也不會帶到2021年球季，以洋基投手杰曼（Domingo German）為例，他因家暴被禁賽81場，扣掉去年季末先行禁賽，今年球季的前63場是無法出賽。
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