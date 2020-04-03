MLB／一朗小故事：愛吃漢堡的數學天才

美國時間的2001年4月2日是水手隊傳奇球星鈴木一朗在大聯盟首次出賽的日子，ESPN記者科爾基安（Tim Kurkjian）在回顧「歷史上的今天」時，也特別分享幾則鈴木一朗的軼事，印象最深是他對漢堡的熱愛，還是個數學天才。

科爾基安回憶在鈴木一朗第一年的春訓，曾問他最喜歡美國的什麼東西？「漢堡。」一朗說：「有好多漢堡。」水手隊球團主廚也曾透露，一朗當年曾向他點餐製作起司漢堡，但因材料不足，改作墨西哥風味的照燒雞翅也深獲好評，命名為「一朗雞翅」。

曾在日職執教的瓦倫泰（Bobby Valentine）也曾向科爾基安透露，鈴木一朗其實是數學天才，瓦倫泰說：「我在一棟35層樓的旅館電梯中碰到他，他只用了幾秒就把所有樓層的數字加總起來了，所以當你看到他在外野低頭奔跑卻能站到落點，那是因為他有數學天份。」

2001年春訓也發生過一件事，當時水手隊總教練皮尼拉（Lou Piniella）看到鈴木一朗一直朝左外野及內野打出軟弱的球，就問他能不能朝右外野打一些強勁的球？一朗回答：「可以啊，如果你想要的話。」結果鈴木一朗用整個賽季證明此言不虛，敲出242安，拿下MVP及新人王。

科爾基安也曾看過一朗將一顆提前落地的彈跳球敲成中外野安打，隔天他跟總經理吉里克（Pat Gillick）分享自己有多驚艷，結果吉里克回答：「我早就看過了，他在日本打擊練習時，就會練習打這種球，他是拿著棒子的魔術師。」