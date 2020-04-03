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MLB／返日自家隔離兩周 田中將大：負起該有責任
美國新冠肺炎（COVID-19）確診數超過20萬，居全球最多，洋基隊日籍投手田中將大選擇在3月底帶著全家回到日本，避免太太及兩個小孩暴露於高風險的區域。
田中將大表示：「從疫情蔓延的美國回到日本，我們現在雖然沒有任何症狀，但不知道會不會傳染給其他人，或是被其他人感染，有很多想法，加上春訓中止後，在佛羅里達的生活除了擔心感染新冠肺炎外，還有其他事情也令人感到危險，因此決定暫時先回國。」
大聯盟原訂3月27日開打，但受到疫情影響，目前開賽時間仍無定案，春訓暫停後洋基球員原本仍留在基地訓練，但隨著洋基小聯盟球員感染新冠肺炎，春訓基地訓練受到限制，加上坦帕灣地區實施外出禁令，而位於紐約的主場疫情狀況也不樂觀。
田中將大表示：「接下來將遵守日本政府規定，留在自家隔離兩周，會負起海外歸國人士該有的責任。」同屬大聯盟的日籍球員中，藍鳥隊山口俊、光芒隊筒香嘉智也選擇返回日本，天使隊大谷翔平、小熊隊達比修有以及紅人隊秋山翔吾則留在美國。
洋基春訓基地形同關閉，選手四散各處，教練團只能提出訓練計畫，投手教練布萊克（Matt Blake）表示，曾透過翻譯與田中將大取得聯繫，過去幾周的練習都交給他自行調整，接下來除非有特別狀況，不然不會進行牛棚練投，而是以長距離的傳接球進行適當的訓練。
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