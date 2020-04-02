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MLB／貝爾川因暗號醜聞下台 球評認為難回球界

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大聯盟球評達林認為，貝爾川因偷暗號醜聞下台後，未來的棒球生涯充滿疑問，恐怕很難回到球界。 法新社
大聯盟球評達林認為，貝爾川因偷暗號醜聞下台後，未來的棒球生涯充滿疑問，恐怕很難回到球界。 法新社

大都會隊前任總教練貝爾川（Carlos Beltran）因為涉入非法偷暗號事件，未實際領軍作戰就下台，大聯盟球評達林（Ron Darling）認為，貝爾川在未來的棒球生涯充滿疑問，恐怕很難回到球界。

太空人隊在2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，卻爆發非法偷暗號醜聞，球團形象遭到重創，也造成總教練辛區（ A.J. Hinch）、紅襪教頭柯拉（Alex Cora）與貝爾川相繼離職，今年熱身賽期間，全隊更是不斷被球迷高分貝噓聲伺候。

貝爾川在2017年退休，結束大聯盟球員生涯20年，去年11月獲聘大都會總教練，不到三個月就被換掉，達林說：「球界接下來對於要不要聘用貝爾川，將會猶豫不決，他要不要回來，同樣也會猶豫。」

達林過去在大聯盟生涯13季投出136勝，包括大都會時期貢獻99勝，他認為球界在短時間內不會和貝爾川有任何聯結，柯拉恐怕也會遭遇相同困境。

貝爾川 大都會 大聯盟

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