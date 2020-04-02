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MLB／道奇球場不打明星賽 考量世界大賽做為補償

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
若今年明星賽取消，大聯盟官方將在道奇球場進行世界大賽，做為對這個場地的補償。 路透
若今年明星賽取消，大聯盟官方將在道奇球場進行世界大賽，做為對這個場地的補償。 路透

大聯盟開季延後，何時開打尚未有明確日期，美國媒體NBC引述相關報導指出，一旦今年明星賽取消，大聯盟官方將在道奇球場進行世界大賽，做為對這個場地的補償。

新冠肺炎疫情重創美國，大聯盟無法置身事外，新球季開打日期從五月、六月、甚至七月都有可能；NBC指出，大聯盟高層已在討論7月1日開打的可能性，每隊各打100場球季賽，10月15日結束所有賽事，接著展開季後賽。

每年7月進行的明星賽，今年輪到道奇球場主辦，受到球季賽壓縮的影響恐怕取消；大聯盟官方考量世界大賽開打時，將會碰到寒冷天氣，打算搬到比較溫暖的道奇球場進行，不但是中立球場，也可補償消失的明星賽。

大聯盟各隊都已暫停春訓，一旦官方決定新球季開打時間，一般認為必須先恢復四周訓練才行，但為了儘快復賽、增加收入，可能被要求減半，可用開季增加登錄名額的方式填補戰力。

NBC指出，今年季後賽前幾輪仍會在各隊主場進行，但可能延伸到11月恐怕不太好受，道奇如果打進世界大賽，客場比賽將在天使或教士隊主場進行，目前仍未定案。

大聯盟 道奇 世界大賽

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