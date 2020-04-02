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MLB／沒球可打的日子 辛默曼：像是退休了卻不能出門

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
國民老將辛默曼表示，「現在的感覺就像是我退休了，但我卻不能離開家門。」 美聯社
國民老將辛默曼表示，「現在的感覺就像是我退休了，但我卻不能離開家門。」 美聯社

去年抱回生涯首座世界大賽冠軍後，35歲辛默曼（Ryan Zimmerman）面臨抉擇，續戰或退休？他最終以一年200萬美元的低薪回到國民，現在卻因新冠肺炎疫情而無球可打，他無奈說：「我現在的感覺就像是退休了，卻不能離開家門。」

新冠肺炎攪亂全球體壇，大聯盟已經停擺逾半個月，至今開季遙遙無期，辛默曼接受NBC Washington訪問，聊到最近這段不得不乖乖待在家中的日子，他坦言不太習慣，最近也為老婆、兩個女兒擔綱起大廚，負責每天的晚餐。

「我常常在想，當我不在春天開工的那時到來，我就能在夏天做任何我想做的事了吧！」生涯僅效力過國民一隊的辛默曼，不是沒想過退休生活，去年球季落幕時，國民未執行選擇權，當時他就想過若無法續留國民將宣布引退，最終他與國民簽下一年合約，「最大的原因是我想回來。」

辛默曼表示，「我依然熱愛打球，也覺得自己還能貢獻，我想看看當我們有衛冕冠軍的任務在身時，會是怎樣的感覺，看看今年會是多有趣的一年，也還想去客場比賽，看看那些不住在D.C.的人們為看到我們感到興奮。」

計畫趕不上變化，原本該是球季展開的第一周，現在他卻在家當起家庭「煮」夫，辛默曼表示，「現在的感覺就像是我退休了，但我卻不能離開家門。」

全美疫情嚴峻之際，辛默曼也為華盛頓當地醫院、庇護所送去物資，希望協助度過難關；辛默曼表示，雖然自己很期待可以重返國民球場，回歸球員生活，「現在最重要的是，所有人都能安全、彼此關照，棒球總有一天會回來，但現在有比棒球更重要的事。」

國民 棒球 Ryan Zimmerman

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