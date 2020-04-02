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MLB／決戰11月 兩次最晚紀錄都有洋基

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟今年若能順利開打，勢必也逃不過「決戰11月」；相較中職頻繁在11月上演總冠軍賽，擁有逾百年歷史的大聯盟，直到2001年才首度出現打到11月的世界大賽，而最晚結束賽季由2001和2009年共持，這兩年的世界大賽都有洋基

同樣受到新冠肺炎影響，大聯盟從3月13日停工至今，隨著全美疫情持續升溫，球季何時開打仍看不到起跑線，大聯盟與球員工會連日來協商，內容也包括確認各隊在11月、甚至12月上工的意願。

若2020年賽季避免整季遭到取消，打到11月勢所難免，這也將刷新史上最晚世界大賽紀錄，現有紀錄由2001年（響尾蛇4勝3敗擊敗洋基）和2009年（洋基4勝2敗擊敗費城人）共同保持，皆打到11月4日結束賽季。

大聯盟逾百年歷史上，世界大賽打到11月的情況並不常見，直到2001年才首度現蹤，該年發生震驚全球的911恐怖攻擊事件，大聯盟停賽六天後，為了撫慰民眾心靈、幫助全美恢復正常生活而恢復進行，賽季因此延宕。

有了第一次後，11月的世界大賽不再是稀有產物，從2009年到2019年就有五度廝殺到11月，才打完最後一場比賽，分別是2009、2010、2015、2016和2017年。

大聯盟 世界大賽 洋基

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