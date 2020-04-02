MLB／懂他們的苦 秋信守捐給小聯盟球員各1千美元

記得連尿布都買不起的那段艱辛歲月，遊騎兵韓籍打者秋信守決定在體壇寒冬之際送暖，捐贈遊騎兵體系內191名小聯盟球員各1000美元，也包括正效力遊騎兵的台灣投手黃暐傑。

消息首先由南韓新聞網站Naver Sports披露，報導中提及去年整季在3A的外野手懷特（Eli White）傳給秋信守的簡訊，向他表達感謝，「那將會幫上我和我太太很大的忙。」秋信守回覆：「別擔心錢的事，你只需要繼續打球，如果有其他需要就讓我知道。」

「今日美國」向秋信守的經紀人波拉斯（Scott Boras）求證後，證實他為農場內所有小聯盟球員各捐1000美元，希望幫助年輕球員度過難關。

秋信守表示，他記得在小聯盟時期也曾有過經濟困頓的時候，小孩出生後，一度連尿布都買不起，「20年前剛從南韓來到美國時，我也是一無所有。」他說：「現在我因為棒球而擁有了很多東西，所以我希望能回饋給其他人，特別是現在全球正遭遇危機，而自己有能力助人，這是一件很棒的事。」

秋信守表示，「我知道現在的小聯盟球員待遇已經比15、20年前好很多，但還是很艱難，每件事都不容易，特別是錢的事。」儘管多數小聯盟球員都與他素未蒙面，但他希望這筆錢能讓小老弟們繼續專注在棒球上，不去擔心其他事情。

秋信守2000年與水手簽下合約赴美打拚，2005年初登大聯盟，今年將是他在大聯盟的第16個賽季，與遊騎兵的合約也迎向最後一年，本季年薪達2100萬美元。