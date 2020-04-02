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MLB／小熊與紅雀倫敦賽取消 主席：已不可能進行

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
去年舉行的美國職棒大聯盟MLB史上頭一場倫敦賽事，英國王子哈利和妻子梅根送上小禮物。美聯社
去年舉行的美國職棒大聯盟MLB史上頭一場倫敦賽事，英國王子哈利和妻子梅根送上小禮物。美聯社

才剛確定今年看不到溫布頓網球錦標賽，英國倫敦今天再失去一場運動盛事。大聯盟發出聲明稿，宣布原訂在6月舉辦的小熊紅雀倫敦系列賽取消，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）坦言：「做出這項決定，是因為這場賽事已不可能繼續進行下去。」

大聯盟賽季因新冠肺炎疫情大亂，開季遙遙無期，徒增風險與支出的長途旅行自然也被打上大叉，已經懸在半空中一段時間的倫敦賽，在今天確定成為一場空。

曼弗瑞在聲明稿中指出，與英國政府當局協商後，認為現在應該避免公眾聚集，將資源集中於對抗疫情，「這項賽事已經不可能繼續進行下去，在此時取消，讓我們能保留很重要的經濟資源。」

曼弗瑞表示，「我們知道這項消息令人失望，但我們現在面臨的是全球性的空前危機，沒有任何事情比球員、職員和球迷的健康與安全更重要。」

大聯盟賽事去年首度在歐洲登場，洋基與紅襪的世仇大戰搬到倫敦上演，兩戰各吸引六萬名觀眾進場，今年原訂由小熊與紅雀接棒，在6月進行兩場比賽，現在確定遭到取消。

大聯盟 小熊 紅雀

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