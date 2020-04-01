MLB／小聯盟球員好消息 每周可領1萬2元補助款

大聯盟今天發表最新公告，為了協助小聯盟球員度過新冠肺炎疫情帶來的收入困境，決定支付每人400美元（約台幣1萬2000元）的周薪，至少持續到5月底。

大聯盟將從4月8日起開始計薪，也是小聯盟賽季表定開打的前一天，而且這項補貼款會一路發至5月31日，若是到時小聯盟賽程仍未能展開，還會繼續發下去。

一般情況下，3A選手的周薪起價為502美元，1A則是290美元，意謂著這次的補助款對大部分小聯盟球員來說，比平常賽季時更為優渥。

大聯盟也啟用合約中的國家緊急事件條款，暫時凍結小聯盟球員的合約，在此狀態下，他們無權使用球團的小聯盟設備。

這些補助款將用來改善小聯盟球員在這段時間的生活條件，他們多數人從去年賽季結束後就沒從球團領到一毛錢，不過限制內名單、自願退役或已經得到球團幫助的人，並不在受惠範圍之內。