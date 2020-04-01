MLB／等了13年的大聯盟開幕戰落空 洋基日裔捕手感嘆

「上周四原本應該是我生涯第一次參加大聯盟開幕戰，但老實說，到了那天，我不讓自己想太多。」洋基日裔捕手東岡凱爾說道。

受到新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟開季突然喊停，加入洋基第13個年頭的東岡凱爾在期待落空後表示，「過去這幾年，我一直能好好想著專注在自己能控制的事物，現在我的目標就是開季時能保持健康，只要我準備好，好事就會發生。」

在洋基規定春訓基地有限制條件開放後，東岡凱爾決定回到奧勒岡州的岳父家，過去幾年他都在休賽季期間居住於此，這邊有岳父的一座大農場，讓他可以有空間進行訓練，甚至在穀倉裡練習蹲捕技巧。

「當我練習時沒有其他動物在穀倉裡面，空氣聞起來有一股乾草味，但並不難聞，我太太會用簡便的發射器送球給我，讓我練擋球和接球，也會練習打擊。」

東岡凱爾也透露棒球以外的其他休閒活動，除了打電動，也會彈吉他，「我認為比之前更少彈錯了，但我在吉他的巔峰還是幾年前，當時我還是一個人住，結婚後可不會在一天中彈吉他好幾個小時。」

東岡凱爾是在2017年初上大聯盟，去年才逐漸站穩二號捕手的角色，出賽70場，打擊率2成78，有20轟和56分打點。