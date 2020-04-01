MLB／紅襪評估重啟春訓基地 但只給復建者使用
自從爆出小聯盟球員確診新冠肺炎，紅襪緊急關閉春訓基地兩周，總管歐海洛恩（Brian O'Halloran）表示，目前的確還是有球員滯留在當地，「有些人住在這或根本是當地人，我相信還是有一小群球員在附近，大概是個位數，十人以下。」
紅襪是在上周發現確診病例，至今已經一周了，球團指出該名離營後才患病的小聯盟選手恢復良好，也沒有其他大聯盟或農場球員再被檢驗出陽性反應。
紅襪已經將所有春訓設備徹底消毒，是否會在4月上旬重新開放，歐海洛恩回應，「我們到時會評估，視當下情況決定是否能啟用，但到時也只會讓有復健需求的球員使用。」
我國好手林子偉原本和隊友春訓營維持閉關訓練，在基地關閉後在佛州另尋場地自主練習；臨行前紅襪只對先發投手群有特別吩咐，希望能維持兩局的牛棚投球量，首席棒球長布隆（Chaim Bloom）說道，「我們希望他們能維持狀態，盡量在安全條件下保有強度，同時不會操過頭。」
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