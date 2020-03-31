MLB／佛州4縣實施禁足令 春訓基地更難復工

佛州政府今天對轄區內四個縣下達禁足令，以防範新冠肺炎疫情擴張，而且效期直到5月中，這代表期盼早日準備開季的大聯盟將受影響。

位於佛州東南方的四大人口重鎮，包含戴德縣、布勞沃德縣、棕櫚灘縣和門羅縣，成為實施禁足令的的地區，除了必要的就醫和採買日常生活必需品之外，禁止人民外出遊蕩。

馬林魚、太空人、紅雀和國民的春訓基地都位於棕櫚灘縣，意味著他們直到5月中前都無法復工，馬林魚的邁阿密主場也在戴德縣。

洋基春訓基地則和光芒都位於希爾斯波羅縣，上周當地政府就先軟性實施禁足令，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，大約有十位球員還在基地依照限制條件訓練，暫時不受影響。

大聯盟共有11支球隊在佛州進行春訓，要是之後佛州擴大禁足令，對賽季重啟肯定會帶來更大障礙，想要在6月之前開打的情況並不樂觀。