MLB／隔離忙什麼？張育成秀1000片拼圖完工照

旅美台將張育成自美國返台後需隔離14天,目前已經「閉關」九天的他在推特上分享近期的新作品,拼完1000片的小熊維尼拼圖。

張育成是在台灣時間3月20日遭印地安人下放小聯盟,22日就搭機回國,依照疾管中心規定,返國者皆須居家檢疫14天,讓他暫時不能和孕妻及家人相聚。

獨居的日子如何打發時間?張育成今天在推特上發布動態,秀出完成的1000片小熊維尼拼圖,寫著,「1000片完工,隔離的第九天,大家還好嗎?」

大聯盟停工之前,張育成在今年春訓賽繳出2成50打擊率,帶有一轟和四分打點,另有三次守備失誤,由於遭到下放,之後復工可能從3A開季。

1000 piece done!

Day 9 of self quarantine 💪🏽

How is everyone doing? pic.twitter.com/cdOrpppaUd