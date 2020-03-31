MLB／隔離忙什麼？張育成秀1000片拼圖完工照

旅美台將張育成自美國返台後需隔離14天，目前已經「閉關」九天的他在推特上分享近期的新作品，拼完1000片的小熊維尼拼圖。

張育成是在台灣時間3月20日遭印地安人下放小聯盟，22日就搭機回國，依照疾管中心規定，返國者皆須居家檢疫14天，讓他暫時不能和孕妻及家人相聚。

獨居的日子如何打發時間？張育成今天在推特上發布動態，秀出完成的1000片小熊維尼拼圖，寫著，「1000片完工，隔離的第九天，大家還好嗎？」

大聯盟停工之前，張育成在今年春訓賽繳出2成50打擊率，帶有一轟和四分打點，另有三次守備失誤，由於遭到下放，之後復工可能從3A開季。