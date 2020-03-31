MLB／王建民40歲了 美媒推薦看「後勁：王建民」

今天是王建民的40歲生日，他的九年大聯盟生涯，曾在洋基隊連續兩年拿下19勝的風光，也經歷受傷沈寂後再度回到大聯盟的精彩，後面這段故事被拍成紀錄片「後勁：王建民」，獲得ESPN記者推薦，適合在這段沒有大聯盟棒球的日子裡細細品嘗。

王建民在2000年與洋基簽下合約，2005年升上大聯盟成為台將第三人，2006、2007年連續達到單季19勝的成績，帶領台灣掀起一股大聯盟棒球熱潮，也讓台灣球迷對洋基陣容如數家珍。

雖然隨著在2008、2009年的兩次傷勢，建仔旋風一度消沈，但他在2013年經典賽投出好成績，重新取得美職門票，並在2016年克服困難，重新回到大聯盟，在皇家後援38場，拿下6勝0敗戰績。

導演陳惟揚花了四年時間拍攝王建民的這段復出過程，期間旅行了三個國家、21座城市，最終誕生出紀錄片「後勁：王建民」，在2018年上映，也入圍金馬獎。

ESPN推薦十部棒球影片，供球迷在新冠肺炎疫情期間觀看的，記者米勒（Sam Miller）推薦「後勁：王建民」的原因是，王建民作為一位國民偶像，卻一度到獨立聯盟投球，整部影片靜謐而沈重，捕捉到了棒球選手的孤獨。