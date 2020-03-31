MLB／賽季暫停先動刀 TJ手術成功率97.2%

大聯盟球季暫停，塞佛里諾（Luis Severino）、塞爾（Chris Sale）、（Noah Syndergaard）都辛德賈德選擇執行韌帶重建手術，一口氣解決問題，根據研究顯示，動過刀的大聯盟球員，有97.2%能夠重回投手丘，回到大聯盟的更占了83%。

韌帶重建手術是在1974年由道奇隊隊醫喬伯（Frank Jobe）所發明，因第一位接受治療的大聯盟投手約翰（Tommy John）而聞名，透過將身體其他部位的韌帶移植取代受損韌帶，幫助投手重新找回投球強度，加上成功率高，近年已十分普及。

2013年的一份「美國運動醫學雜誌」論文，曾針對179名動過TJ手術的大聯盟球員進行調查，其中有148人最終回到大聯盟，若加上小聯盟則有174人，回到投手丘的比例來到97.2%，只有5名投手未成功歸隊。

TJ手術雖然成功率高，但復健期長，要有犧牲一到兩年球季的心理準備，研究顯示，投手在動刀後花了20.5（正負9.72）個月才回到大聯盟投球，不過如果手術成功，棒球生涯平均可以延長3.9（正負2.84）年，而且還可能更長，研究當時仍有56名投手還在大聯盟投球。

在手術前，這些投手的各項比賽數據都有明顯滑落，而動刀後則有顯著增長，敗場數更少，防禦率更低，保送數跟被敲安的平均數字也降低，研究結論指出，TJ手術的成功率高，對選手表現也有明顯幫助，對於回歸大聯盟的成功率是可以預期的。