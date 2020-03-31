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MLB／壽星塞爾動完TJ手術 紅襪否認和疫情爭醫療資源

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
塞爾。 路透
塞爾。 路透

經過將近兩周的等待，紅襪強投塞爾（Chris Sale）剛好在31歲生日的今天，於加州完成手肘韌帶置換手術（Tommy John），由於美國的新冠肺炎疫情正盛，紅襪不願被聯想占用醫療資源，首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，「我不想吸取太多關注，我們都知道這個手術無關生死。」

布隆強調紅襪和許多醫生合作，確定這個手術不會為難已經受新冠肺炎壓榨的醫療體系，「在一般情況下，我們或許能讓進度快一些，但現在要預約任何手術都不可能一如往常。」

塞爾的執刀醫師正是替天使「二刀流」大谷翔平及我國青棒大物李晨薰的埃拉特切（Neal ElAttrache），紅襪表示，手術相當順利，預計14至15個月後能重新歸隊，明年賽季中復出。

包含大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在內，不少大聯盟球員趁著新賽季推延掀起一波開刀潮，讓外界質疑疫情當下進行這種非必要手術的正當性，原本替塞爾評估傷況的名醫安德魯斯（James Andrews）在稍早就宣告，為了應付新冠肺炎，暫時拒絕此類非必要的手術預約。

紅襪最後找上的埃拉特切則有另一見解，「我知道我會因此召來批評，但對球員而言，這就是他們的生計，如果你手上掌握球員的重要關頭，影響著他們會損失一個賽季或兩個賽季，那我認為這就不是無關緊要的手術。」

紅襪 大都會

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