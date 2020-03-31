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MLB／國民春訓基地關閉 改為新冠肺炎檢測站

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
國民春訓基地將做為檢疫站。 美聯社
國民春訓基地將做為檢疫站。 美聯社

國民隊原本還有13名球員留在佛羅里達的春訓基地，如今因應政府將其改為新冠肺炎（COVID-19）篩檢地的措施，連同工作人員一併撤出，停車場將仿效南韓改建為「得來速」檢測站，供民眾開車進入進行檢測。

國民隊由於部分球員仍有復健需求，醫療團隊仍在找尋合適的設施，總經理瑞佐（Mike Rizzo）表示：「人數很少，而且大多數是舊傷，並沒有急迫性，所有工作人員跟球員的安全跟健康才是最重要的，我們也與球員保持聯絡，了解他們的健康及訓練狀況。」

至於原本留在春訓基地的球員都有在佛州置產，也會暫時待在原地自主隔離，想辦法在家中維持投球、打擊、重訓的練習，瑞佐說：「我們也提醒部分小聯盟球員，現在要回去家鄉不太安全，我們會照顧他們，將他們安排入住一座當地旅館，持續到我們重新開始訓練為止。」

國民隊在華盛頓的主場目前已關閉，只開放有復健需求的人進場，目前只能像其他球隊一樣，等待疫情結束，瑞佐表示，這段期間球員仍會依照投手、打擊教練開出的菜單練習，維持基本狀態，「許多產業也跟我們有相同處境，就像主席說的，等到安全了，棒球會重振旗鼓，球迷也會回到球場。」

國民 小聯盟

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