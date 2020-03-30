聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／如何應付噓聲？A-Rod傳秘訣給阿隆索
大聯盟休賽季期間，A-Rod（Alex Rodriguez）善用個人社群媒體維持棒球熱度，繼上周在Instagram開班授課，今天又與大都會球星阿隆索（Pete Alonso）對談，被問到要如何應付球迷的噓聲？A-Rod的答案是：把球扛出去。
阿隆索去年以53轟、120分打點、2成60打擊率拿下國聯新人王，但他也好奇，當A-Rod在2013年結束禁藥的211場禁賽期後，沒隔多久就作客紅襪隊，是如何調整心態，去應付芬威球場的全場噓聲。
洋基在2013年8月與紅襪的三連戰，最後一場爆發衝突，A-Rod的首打席面對丹普斯特（Ryan Dempster），就面臨三顆近身球威脅，第四球砸中左手肘，球迷爆出歡呼與掌聲，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）上場抗議反被趕出場。
A-Rod說：「我當時真的非常生氣，心中怒火沸騰了大概45分鐘到1小時。」A-Rod在第六局成功復仇，從丹普斯特手中敲出一發中外野陽春砲，洋基也以9比6擊敗紅襪。
不過A-Rod卻說那是一個「失誤」，他表示：「我當下只想把球打向他的球帽，擊中他的眉心，但我失敗了，我把球敲出中外野，我氣到我不知道怎麼打到那一球的，因為我真的氣炸了。」
這一連串事件在大聯盟官方YouTube上仍找得到影片，有超過230萬次點閱，A-Rod說：「如果你有去重看影片，當我跑過一壘時，我對他大吼說：「接我這招吧，你這王X蛋。」」
A-Rod被觸身球再開轟影片：https://www.youtube.com/watch?v=FfV1gznyCUQ
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言