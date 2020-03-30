MLB／如何應付噓聲？A-Rod傳秘訣給阿隆索

大聯盟休賽季期間，A-Rod（Alex Rodriguez）善用個人社群媒體維持棒球熱度，繼上周在Instagram開班授課，今天又與大都會球星阿隆索（Pete Alonso）對談，被問到要如何應付球迷的噓聲？A-Rod的答案是：把球扛出去。

阿隆索去年以53轟、120分打點、2成60打擊率拿下國聯新人王，但他也好奇，當A-Rod在2013年結束禁藥的211場禁賽期後，沒隔多久就作客紅襪隊，是如何調整心態，去應付芬威球場的全場噓聲。

洋基在2013年8月與紅襪的三連戰，最後一場爆發衝突，A-Rod的首打席面對丹普斯特（Ryan Dempster），就面臨三顆近身球威脅，第四球砸中左手肘，球迷爆出歡呼與掌聲，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）上場抗議反被趕出場。

A-Rod說：「我當時真的非常生氣，心中怒火沸騰了大概45分鐘到1小時。」A-Rod在第六局成功復仇，從丹普斯特手中敲出一發中外野陽春砲，洋基也以9比6擊敗紅襪。

不過A-Rod卻說那是一個「失誤」，他表示：「我當下只想把球打向他的球帽，擊中他的眉心，但我失敗了，我把球敲出中外野，我氣到我不知道怎麼打到那一球的，因為我真的氣炸了。」

這一連串事件在大聯盟官方YouTube上仍找得到影片，有超過230萬次點閱，A-Rod說：「如果你有去重看影片，當我跑過一壘時，我對他大吼說：「接我這招吧，你這王X蛋。」」

A-Rod被觸身球再開轟影片：https://www.youtube.com/watch?v=FfV1gznyCUQ