MLB／若賽季縮水豪華稅門檻不變 洋基還是得繳錢

大聯盟和球員工會針對被新冠肺炎攔阻的新賽季訂出協議，其中球團雖然可以按照賽季剩餘場次的比例支付給球員薪水，但豪華稅門檻還是要按照原來標準執行，這代表著洋基和道奇今年可能還是難逃失血。

按照協商內容，原定的162場賽事若只能進行81場，球團就得支付球員一半年薪，激勵獎金也是按照比例發給，如果大聯盟整季報銷，那球員將收到球團分配給40人名單的1.7億美元，不會有其他款項。

然而今年賽季豪華稅門檻並不會受到賽季壓縮影響，維持在團體薪資2.08億美元的標準，和最後球團真正給付給球員的薪資無關，目前共有兩隊在繳稅範圍之內，為洋基（2.46億美元）和道奇（2.18億美元），第三名的太空人也有2.06億美元。

另外，賽季縮短之故，獲得薪資仲裁資格的球員可能將以新系統估價，舉例來說，小熊球星布萊恩（Kris Bryant）如果在今年的81場比賽敲出20轟，該不該以全年40轟打者的標準來制定來季薪水，有待球團精打細算。