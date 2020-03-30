MLB／查普曼「露一手」 球迷驚嘆太粗壯

大聯盟春訓停擺，球員避免外出只能在家中找樂子，「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）分享一張與朋友共玩多米諾骨牌遊戲的照片，但大家關注的焦點是他穿著背心露出的健壯手臂。

查普曼之前就分享過自己在家訓練的影片，包括在車庫重量訓練，以及到戶外維持投球練習，雖然球季不知因新冠肺炎（COVID-19）會延期到何時開打，但從照片成果看來，查普曼仍把身體狀態維持得很好，肩膀與手臂明顯比其他朋友粗上一圈。

現年32歲的查普曼是目前大聯盟最快球速105.1哩（約169公里）的紀錄保持人，球迷看到他分享的照片，忍不住驚嘆，「今年古巴飛彈應該有110哩（約177公里）吧。」另一位古巴投手賈西亞（Adonis Garcia）則回應：「一切看起來都不錯，但該剪個頭髮了吧。」