MLB／大谷在空球場拍時尚廣告 美記者虧：維持社交距離

全球職棒賽事因新冠肺炎耽擱開幕，球迷只能透過廣告一睹球星風采。天使「二刀流」大谷翔平接下時尚品牌HUGO BOSS全球代言人一職，最新的形象廣告今天出爐，展現在棒球場穿著西裝的帥氣身影。

在1分鐘的廣告影片中，大谷翔平走在空蕩的棒球場，無論是高領毛衣或襯衫，皆搭配上西裝外套，流露出型男品味。

由於目前疫情當道，The Athletic網站主跑天使的記者阿達亞（Fabian Ardaya）在轉貼影片後開了一個小玩笑，寫道，「大家別擔心，他看起來在空無一人的球場裡仍維持著社交距離。」

天使解散春訓後，只把設備開放給有復健需求的球員，正努力從手肘韌帶置換手術（Tommy John）找回投手身分的大谷翔平，就留在天使球場繼續備戰新賽季，預計5月中登板的他有或許能趕上開幕。

大谷翔平今年春訓賽以指定打擊出戰九場，19打數只敲出兩支安打，打擊率1成05，而且沒有任何長打，測試抬腳高度。