MLB／阿隆索加入A-Rod直播秀 曝想打到40歲

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）在個人Instagram上開直播，暢談棒球、美食等話題，而大都會新人王阿隆索（Pete Alonso）正是收看者之一，兩人甚至直接在線上展開視訊對談，過程中阿隆索透露想打到40歲的願望。

大聯盟賽季凍結期間，暫時停工的球員回到居處只能自己找事做，選擇待在佛州公寓的阿隆索除了休息時會看Netflix影集外，平時為了維持身體機能，依舊會重訓、慢跑和練習打擊，甚至還買了獨木舟和未婚妻享受划船樂趣。

「我們在坦帕的公寓緊鄰海邊，真是太感激了，所以我們買了獨木舟，所以我們會出門，用卡車載著獨木舟，我喜歡這樣在海上，旁邊都沒人，可以划著獨木舟遨遊。」阿隆索說道。

談及小時候的偶像，阿隆索點名前白襪球星柯耐可（Paul Konerko）、全壘打王麥奎爾（Mark McGwire）都是崇拜過的對象，最愛名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza），「我小時候還有他的球衣。」近期想效仿的目標則是紅雀的高史密特（Paul Goldschmidt），因為連三年在MVP票選中排名前五。

面對這位25歲的小老弟，A-Rod直接問才剛展開大聯盟生涯的阿隆索是否有預想的退休年紀，結果獲得答案，「我想要打到40歲，或者接近40歲，然後我想陪伴我的小孩，從小時候的經驗我知道，對孩子們來說很難理解為何爸爸這麼忙，但我想要當個好爸爸。」