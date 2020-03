MLB／阿隆索加入A-Rod直播秀 曝想打到40歲

前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)在個人Instagram上開直播,暢談棒球、美食等話題,而大都會新人王阿隆索(Pete Alonso)正是收看者之一,兩人甚至直接在線上展開視訊對談,過程中阿隆索透露想打到40歲的願望。

大聯盟賽季凍結期間,暫時停工的球員回到居處只能自己找事做,選擇待在佛州公寓的阿隆索除了休息時會看Netflix影集外,平時為了維持身體機能,依舊會重訓、慢跑和練習打擊,甚至還買了獨木舟和未婚妻享受划船樂趣。

「我們在坦帕的公寓緊鄰海邊,真是太感激了,所以我們買了獨木舟,所以我們會出門,用卡車載著獨木舟,我喜歡這樣在海上,旁邊都沒人,可以划著獨木舟遨遊。」阿隆索說道。

談及小時候的偶像,阿隆索點名前白襪球星柯耐可(Paul Konerko)、全壘打王麥奎爾(Mark McGwire)都是崇拜過的對象,最愛名人堂捕手皮亞薩(Mike Piazza),「我小時候還有他的球衣。」近期想效仿的目標則是紅雀的高史密特(Paul Goldschmidt),因為連三年在MVP票選中排名前五。

面對這位25歲的小老弟,A-Rod直接問才剛展開大聯盟生涯的阿隆索是否有預想的退休年紀,結果獲得答案,「我想要打到40歲,或者接近40歲,然後我想陪伴我的小孩,從小時候的經驗我知道,對孩子們來說很難理解為何爸爸這麼忙,但我想要當個好爸爸。」

Pete Alonso says he wants to play baseball until he's 40. Once he hangs up the cleats?



"By that point, I'd want to be there for my kids. I just want to be a good dad" pic.twitter.com/QfbgJkjBWb