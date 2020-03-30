MLB／小熊隊兩員工確診新冠肺炎 美職累積7例

大聯盟又出現新冠肺炎（COVID-19）確診案例，兩名小熊隊員工確診罹患新冠肺炎，兩人在美國時間3月8日曾到瑞格利球場參加訓練會議，美職體系至今已累積7人確診。

兩名員工目前一人在醫院治療，一人回到家中休養，小熊隊發言人格林（Julian Green）表示，目前無法確定參與會議的成員是否遭感染，但以確診日期在3月23到24日來說，機率應該不大，不過為了謹慎起見，小熊隊仍以e-mail通知全體工作人員此事。

小熊隊在信件中指示，員工需要更緊密的監測自身健康狀況，並遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）的規定，也會與這兩名員工聯繫，提供他們需要的幫助。

格林表示：「我們知道有許多同事彼此都熟識，也花不少時間頻繁的相處或聊天，所以我們希望大家都能採取必要的防範措施，遵守CDC的規定，即使我們現在不能相聚。」

這兩名小熊員工是美職體系第六、第七名確診案例，在此之前，洋基有兩名小聯盟球員、紅襪隊一名小聯盟球員、紅人隊一名職員以及運動家隊小聯盟一名教練，也都確診罹患新冠肺炎。