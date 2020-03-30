MLB／美網站介紹張育成 擁有砲火但遭林多卡位

美國網站「cleveland.com」介紹印地安人農場新秀，形容台將張育成擁有製造打點的長程砲火，不過因為游擊位置被當家球星林多（Francisco Lindor）卡住，今年春訓暫停之前正競爭開季工具人的角色。

「cleveland.com」寫道來自台灣的張育成是印第安人第21號新秀，24歲的他是在2013年以國際自由球員加盟，去年多數時間待在3A，6月初上大聯盟，並因拉米瑞茲（Jose Ramirez）受傷在球季最後五周重返，這兩趟大聯盟之旅留下28場出賽、1成78打擊率、一轟和六分打點。

張育成近幾年都是小聯盟之星，更在2018年秋季聯盟大放異彩，不過今年農場排名往下掉，不如前年的第六名和去年的第11名。

游擊手出身的張育成因印地安人已經有林多占領守位，發展受到限制，「cleveland.com」還介紹他在打擊區相當積極，不過也成了時常遭到三振的主因，砲火能力同時為他創造打點契機。

張育成今年春訓賽13場有2成50打擊率、一轟和四分打點，守備發生三次失誤是全隊最多，原本和弗里曼（Mike Freeman）、阿洛尤（Christian Arroyo）競爭開季工具人一職，卻在春訓喊停之後，於3月19日遭到下放，預料開季從3A出發。