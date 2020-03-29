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MLB／山口俊回日本 剩柳賢振與一隊友留守春訓基地

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
柳賢振。 路透
柳賢振。 路透

原本只剩三人留守的藍鳥春訓基地現在再少一人，根據總經理艾特金斯（Ross Atkins），日本投手山口俊決定先返回日本，目前陣中只剩南韓王牌柳賢振牛棚新血多利斯（Rafael Dolis）。

山口俊透過入札制度從日職巨人轉戰大聯盟，和藍鳥簽下2年635萬美元合約，不過春訓四場出賽丟掉九分，還挨了五發全壘打，防禦率9，讓他開季可能得從牛棚出發。

同樣今年才來到藍鳥的柳賢振繼續待在春訓營中，由於妻子懷有七個月身孕，再加上工作簽證的關係，決定暫時不返回南韓。

柳賢振以4年8000萬美元的合約空降藍鳥先發輪值之首，春訓賽較晚上陣的他只投兩場先發，共6.1局失一分，防禦率1.42。

根據記者推特，柳賢振已經決定好新賽季的熱身出場曲，為他量身打造的「韓國怪物（Korean Monster）」旋律將在藍鳥主場內迴盪。

藍鳥 柳賢振 牛棚

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