MLB／感恩的心 歐提茲錄製影片鼓勵醫療人員

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）去年遭到槍擊後，回到波士頓接受麻省總醫院的細心照顧，才撿回一條命，如今新冠肺炎疫情對醫療人員造成負擔，歐提茲也特地錄製影片，為麻省總醫院的全體人員打氣。

歐提茲在這支約一分鐘的影片中表示：「我想向麻省總醫院的每一位醫生還有護理師表達感謝，我們都在為你們加油，大家都知道你們的犧牲奉獻，才能幫助人們度過這個罕見的疾病，上帝保佑你們。」

去年為了治療槍傷，歐提茲在麻省總醫院住了48天，對這間醫院特別有感情，他說：「這個國家的每個人都在為你們加油，因為我們知道你們有多偉大，特別是我，我知道你們這些麻省總醫院的傢伙有多棒。」

麻省總醫院也將這則影片放到官方推特，並說：「謝謝歐提茲錄製這段感人影片，鼓勵我們全體員工，也感謝你永遠跟我們站在同一隊。」

歐提茲錄製影片鼓勵醫院人員：