MLB／名人堂儀式若改期 紐郵推薦10月呼應基特

新冠肺炎疫情不只衝擊大聯盟賽季，連洋基前隊長基特（Derek Jeter）的名人堂入駐儀式恐怕也難逃波動，原本表定的美國時間7月26日若是得延期，「紐約郵報」提議改到10月舉辦更能凸顯基特過往在季後賽的卓越貢獻。

大聯盟新賽季何時能展開還在未定之數，肯定的是在完全停工的情況下，屆時開幕少不了一陣手忙腳亂，但儘管情勢有待觀察，目前正處於無限期閉館的名人堂仍透過發言人堅稱，會如期舉辦入駐儀式，「現在這個時間點，我們持續替7月的盛大儀式企劃著。」

今年共有四人獲得名人堂資格，除了基特外，還有一同上榜的渥克（Larry Walker），以及現代棒球委員會（Modern Baseball Era Committee）選出的前球員工會主席米勒（Marvin Miller）、捕手西門斯（Ted Simmons）。

基特是四位當中最具代表性的人物，他以一票之差錯過全票當選，但仍是球迷引頸期盼的名人堂之星，古柏鎮預計將吸引上萬人前來朝聖，萬一到時無法準時進駐，「紐約郵報」認為延期到10月是好選擇，因為能呼應這位前洋基隊長10月的豐功偉業。

基特20年洋基生涯中，有16年參加季後賽，留下3成08打擊率、20轟和61分打點，率隊拿下五座世界大賽冠軍戒，還是2000年世界大賽MVP，「紐約郵報」形容10月就像是基特的月分，因此10月讓他踏入名人堂再好不過。