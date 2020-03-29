MLB／運動家小聯盟教練確診新冠肺炎 美職第五例

運動家隊小聯盟教練蓋瑞森（Webster Garrison）確診新冠肺炎（COVID-19），成為美職體系第五位確診患者，目前正在家鄉路易斯安那州進行治療，而且需要呼吸器維持。

根據舊金山紀事報報導，運動家隊在3月13日（美國時間）關閉小聯盟訓練基地，蓋瑞森應該是在之後才感染到新冠肺炎，但為了慎重起見，運動家隊已通知曾和蓋瑞森接觸的所有隊職員這項消息，並通知他們自主隔離兩周。

54歲的蓋瑞森在1984到1999年都在小聯盟打拚，僅在大聯盟出賽過5場，退役後轉職，在運動家隊擔任小聯盟教練已21年，去年在高階1A擔任教練，今年原本預計將到新人聯盟執教。

蓋瑞森的未婚妻楚朵（Nikki Trudeaux）同樣被確診新冠肺炎，但仍在個人社群媒體上，希望大家為蓋瑞森祈禱，「我生命中的摯愛，現在正在醫院戴著呼吸器為自己的生命奮戰，我卻無法在他身邊，我請求大家為他祈禱。」

運動家隊也發表聲明表示，球隊對蓋瑞森的狀況感同身受，也祈禱他能夠早日康復，「我們會為了他以及他的家人提供支持及照顧，每個人都對球隊的成功扮演重要角色，很期待他能早日回到球場。」

在大聯盟宣布因疫情暫停春訓後，洋基有兩名小聯盟球員確診罹患新冠肺炎，紅襪隊也有一名小聯盟球員感染，紅人隊則有一名職員確診，蓋瑞森成為第五人。