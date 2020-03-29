MLB／不止孕妻陪練 柯爾還有洋基教頭布恩登門傳接球

賽季凍結期間，洋基大咖投手柯爾（Gerrit Cole）讓懷孕中的老婆陪練傳接球，影片曝光後孕妻的身手驚艷各界，事實上，當天洋基教頭布恩（Aaron Boone）正在現場目睹，而且自己最後還親自上陣，加入陪練行列。

受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟春訓被迫中斷，就連賽季何時開打也還遙遙無期，球員們只能自主訓練維持身體強度，然而柯爾比其它許多人幸運，不只有懷孕的妻子艾咪（Amy Cole）可以陪練，就連自家長官都親自登門拜訪，一同參與傳接球，布恩直說，「我很高興在現場看到那幕，我自己也有和柯爾玩一下。」47歲的他過去曾是大聯盟三壘手。

艾咪預計再三個月就會替柯爾誕下兩人的第一個孩子，不過就算挺著孕肚，傳接球還是相當游刃有餘。事實上，她不只是巨人游擊手克勞佛（Brandon Crawford）的妹妹，和柯爾在洛杉磯加州大學相識時，也是壘球校隊成員，擔任外野手。

艾咪的傳接球影片吸引不少目光，甚至有球迷笑稱請她加入洋基，近距離親眼「驗貨」的布恩給出評語，「她讓人印象深刻，懷孕了還能這麼敏捷，就像個小鮮肉。」