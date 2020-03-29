MLB／球季打到12月？克蕭認為有風險

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，大聯盟至今無法訂出開幕日期，也傳出球季可能要打到11月的感恩節才能結束，道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）認為這對球員來說會有些風險。

大聯盟昨天與球員工會討論新球季延宕後的應對，除了年資、薪水、選秀等調整，賽季何時開打、最晚打到哪天也是議題之一，雙方都希望能打盡可能越多比賽越好，有美國媒體報導，甚至有可能延後到11月26日的感恩節。

克蕭在接受廣播節目訪問時點出，不僅要考慮今年球季，明年球季也該納入考量，「一旦今年打得比較長，就會開始影響下一年，我想這個球季打得越久，就會增添一些風險。」克蕭認為，原本結束時間再延長個幾周，還在預期內，但討論到感恩節甚至12月，就會變得難以掌握。

世界棒球經典賽將在明年3月開打，這項大聯盟主導的賽事，不少球員也都摩拳擦掌等著參加，今年球季如果打到12月，勢必壓縮休賽季時間，參與世界大賽的球員可能休息兩個月又要開始春訓備戰2021球季。

球季如果真能開打，還要預留二次春訓的時間，藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）曾預估需要四周，克蕭則認為，第一次春訓已建立一定強度，打者所需時間更少，先發投手如果一開始先朝投三局準備，「應該只需要20天就能準備好這個球季。」