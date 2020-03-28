棒球／傳聞確診新冠肺炎 劉致榮經紀公司否認

新冠肺炎疫情影響，美國大聯盟延後開季，各隊訓練營先後關閉，部分台灣旅美球員回到台灣；日前有傳聞，劉致榮接受篩檢確認為陽性，但所屬經紀公司今天發出聲明否認。

依照規定，這些旅美球員回到台灣後，必須接受14天自主健康管理或居家檢疫，大家都很遵守規定，稍有狀況都會接受篩檢。

但數日前，傳出有某旅美球員上周發病、通報，本周確診，球員私下也得知相關訊息、互相查證，不少人都講出名字。

而劉致榮所屬經紀公司「亞凸席行銷公司」，今晚針對「關於傳言劉致榮從美國返台後是否確診一事」發表聲明如下：

自從3月24日從美國紅襪隊發出有小聯盟球員確診武漢肺炎的消息後，我們就已經接到許多棒球界前輩、媒體朋友以及企業界關心致榮身體情況的電話與訊息，這二三天更是傳言滿天飛，聽到的醫院地點、現時病況、病危甚至街上趴趴走等等謠言，縱使球團關於這類疫情重大訊息，要我們低調面對，怕稍有不慎觸及台灣處理疫情方面的規定，直到今天，我們認為是該及時地替致榮發出澄清聲明，以免大家持續浪費社會資源耳語來耳語去了。

以下是我們與致榮討論後的幾點聲明

1.致榮自3月18日返國後，一直處於居家檢疫的狀態，更沒有離開檢疫住所一步。原本我們還要返台接機的，也被致榮以基於安全考量婉拒了。

2.致榮返台行程，一路從搭乘檢疫車輛及司機名稱，到進飯店的過程，基於審慎，都有詳實記載下來，未來如衛生相關單位需要，我們可隨時提出供追蹤，不會有隱瞞情事發生。

3.我們相信在美國的球團及台灣衛生單位的處理現階段疫情訊息，都採取高度個資保護的原則，日後如不幸有相關情事發生，也會以球團正式聲明及檢疫單位的聲明為依據，以免我們逾越權限，造成不必要困擾。

因此，對於是否有同名同姓的朋友不幸確診，造成而這幾天的傳言?或者因此傳言而造成同名同姓之他人困擾？僅代表致榮在此向大家澄清。致榮還在正常的居家檢疫當中，並無確診、趴趴走、甚至病危情事！請大家不要以訛傳訛。

檢疫中的致榮十分感謝大家的關愛，然而一路從去年的簽約前談判過程、確認簽約金金額、退出12強國家隊、與紅襪隊的簽約儀式、短暫春訓期間也沒有照片、低調出國及返台都不安排送機接機，一如致榮不吃油炸物不喝酒不抽菸不喝手搖飲料不愛甜食的生活態度，能低調就不會打擾別人的高度自律要求，也是我們在處理流傳好幾天的傳言所持的態度，如果因此造成大家困擾，在經與致榮通電話取得同意後，先在此代致榮向大家致歉。

致榮這一趟回來，除了躲避疫情外，也添加了一些家庭事務要處理，鬍子也留了起來，接下來要急起直追這一個多月來荒廢近一半時間在檢疫的體能自主訓練，我們會適當時間安排致榮與大家見面，急於假日晚上發澄清聲明，情非得已。

再次感謝幸福無比的台灣朋友們的關心，也祝大家平平安安健健康康渡過全球緊繃的武漢肺炎疫情。