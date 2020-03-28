MLB／不滿費爾斯吹哨行為 太空人前捕手發文嗆聲

運動家投手費爾斯（Mike Fiers），為揭發太空人作弊事件眾所皆知的吹哨者，大部分球員跟球迷都認為費爾斯這麼做是義舉，但還是有少部分人唾棄費爾斯的行為，接著歐提茲（David Ortiz）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）之後，前太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）也公開對費爾斯嗆聲。

蓋提斯在個人推特上張貼一張印有費爾斯畫像，並寫上「告密者欠揍（snitches get stitches）」的玻璃杯照，嘲諷費爾斯根本不是什麼揭發弊案的英雄，而是人人喊打的過街老鼠。

想當然爾，蓋提斯的發文勢必獲得不少休士頓球迷贊同，但還是有人不怎麼買單。有網友就翻出蓋提斯2017奪冠年慘淡的打擊數據挖苦他，寫道：「蓋提斯在太空人奪冠那年，打擊率只有0.097，長打率才0.129，wOBA也才0.132。」，更有人覺得蓋提斯只是蹭熱度的小丑。