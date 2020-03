MLB／不滿費爾斯吹哨行為 太空人前捕手發文嗆聲

運動家投手費爾斯(Mike Fiers),為揭發太空人作弊事件眾所皆知的吹哨者,大部分球員跟球迷都認為費爾斯這麼做是義舉,但還是有少部分人唾棄費爾斯的行為,接著歐提茲(David Ortiz)、馬丁尼茲(Pedro Martinez)之後,前太空人捕手蓋提斯(Evan Gattis)也公開對費爾斯嗆聲。

蓋提斯在個人推特上張貼一張印有費爾斯畫像,並寫上「告密者欠揍(snitches get stitches)」的玻璃杯照,嘲諷費爾斯根本不是什麼揭發弊案的英雄,而是人人喊打的過街老鼠。

想當然爾,蓋提斯的發文勢必獲得不少休士頓球迷贊同,但還是有人不怎麼買單。有網友就翻出蓋提斯2017奪冠年慘淡的打擊數據挖苦他,寫道:「蓋提斯在太空人奪冠那年,打擊率只有0.097,長打率才0.129,wOBA也才0.132。」,更有人覺得蓋提斯只是蹭熱度的小丑。

Evan Gattis carried a .097 batting average, .129 slugging percentage, and .132 wOBA on offspeed pitches in 2017. https://t.co/K6n51AnvNZ