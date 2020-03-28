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MLB／川普致電A-Rod問抗疫 網友：我們死定了

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
川普竟然向沒有醫療背景的連前洋基球星A-Rod（ Alex Rodriguez）請教防疫看法。 路透
川普竟然向沒有醫療背景的連前洋基球星A-Rod（ Alex Rodriguez）請教防疫看法。 路透

要怎麼對付新冠肺炎疫情，美國總統川普（Donald Trump）正一個頭兩個大，為了廣納各界意見，他居然連前洋基球星A-RodAlex Rodriguez）都請教。

由於是洋基鐵粉，川普向A-Rod及其未婚妻女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）徵詢防疫的看法及意見，根據周遭人士透露，A-Rod認為那通和川普的通話相當愉悅。

身為著名的運動迷，川普從來不遮掩和球員之間的好交情，現在就連新冠肺炎對應政策都可以尋求建議，事實上川普本人在稍早就坦言，這周已經和NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）有所聯絡，但並未明講交談內容。

向沒有任何醫療背景的運動選手請教防疫，讓美媒直呼看不懂川普葫蘆裡賣什麼藥，而網友也對此舉相當嘲諷，留言表示「至少打給基特（Derek Jeter）吧」、「川普認為這是一場遊戲嗎」、「我們死定了」。

A-Rod 洋基 Alex Rodriguez

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