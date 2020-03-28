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MLB／疫情未歇 大都會仍打算出售球隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
儘管MLB賽季停擺，大都會老闆威爾潘（Fred Wilpon）仍打算尋找買家。 美聯社
儘管MLB賽季停擺，大都會老闆威爾潘（Fred Wilpon）仍打算尋找買家。 美聯社

即使大聯盟球季已因新冠肺炎（COVID-19）停擺，大都會老闆威爾潘（Fred Wilpon）仍打算尋找買家，但外界預估，由於疫情與美國股市的影響，拋售價格可能不太樂觀。

根據「The Athletic」報導，威爾潘透過私人控股公司Allen & Co.接觸潛在買家，大都會球團表示，一切回應都跟2月11日時相同，沒有其他新的進度。

去年底就傳出威爾潘打算拋售手中持有的80%大都會股權，億萬富翁柯恩（Steve Cohen）有意接手，但2月時傳出因不滿威爾潘在談判尾聲更改協議，交易破局，大都會當時表示，會持續尋找新的買家。

柯恩當時提出26億美元（約台幣784億元）的收購價，但如今在疫情未歇、大聯盟開打日遙遙無期、美國經濟不穩的情況下，外界預期當下出售價碼勢必下修，甚至可能在疫情結束前都無法出售。

報導中指出，威爾潘並不急需出售，只是吩咐Allen & Co.持續聯絡可能買家，但也讓人好奇為何在此時做此動作。

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