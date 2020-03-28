MLB／紐約疫情嚴重 洋基可能跟光芒、馬林魚借主場

紐約州成了美國新冠肺炎疫情的重災區，讓洋基可能得面對新賽季另尋主場的命運，今天大聯盟進行的協商中，包含允許疫情嚴重地區的球隊，在其它更安全的地點安排主場賽事，而光芒和馬林魚主場可能成為洋基的選項。

人口密集的紐約成為新冠病毒在美國的主要散布區，州內確診病例已接近四萬人，單日新增超過7000名病例，嚴重淪陷在新冠肺炎疫情中，對主場在此的洋基和大都會來說，新賽季就算開打也相當不樂觀。

尋找安全的第二主場成為可以接受的應變措施，資深記者海曼（Jon Heyman）列出今年賽季洋基主場的替代方案，包含移往春訓基地的史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field），或者借用光芒和馬林魚球場，這三個選擇都位於佛州。

洋基在佛州向來擁有高人氣，每年作客光芒之戰，都是光芒主場年度票房高峰，和馬林魚的跨聯盟戰同樣吸引大批當地球迷進場，因此要是主場暫時搬移到此地，也有望降低對票房的衝擊。